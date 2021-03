Eurostat: Arbeitslosenquote im Euro-Raum stabil bei 8,1 Prozent

In der Euro-Zone waren im Januar 2021 insgesamt 13,28 Millionen Menschen als arbeitslos registriert - dies waren 8000 mehr als im Dezember und 1,01 Millionen mehr als vor Jahresfrist. Relativ niedrig ist die Arbeitslosenquote in den Niederlanden mit 3,6 Prozent und in Deutschland mit 4,6 Prozent. An der Spitze der Skala liegen Spanien (16,0 Prozent) und Griechenland (16,2 Prozent im November).