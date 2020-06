Eurostat: Preise im Euro-Raum ziehen stärker an als erwartet

Die EZB betrachtet einen Wert von knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur. Während die Inflationsrate (HVPI) in Deutschland im Juni auf 0,8 Prozent (Mai: 0,5 Prozent) anzog, fielen die Preise in einigen Staaten der Euro-Zone – so etwa in Zypern, wo sie 2,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen. In Griechenland gaben sie gegenüber Juni 2019 um 1,7 Prozent nach.