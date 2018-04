Eurosystem Resolution Liquidity: EZB erwägt Vorschlag für neue Bargeld-Linie für Bankenrettungen

Der Vorschlag würde der EZB die Finanzierung der lebensfähigen Teile eines Kreditinstituts erlauben - der so genannten „Good Bank“ - die aus einem gestrauchelten Finanzinstitut herausgelöst wird, wie aus einem vertraulichen Dokument hervorgeht, das Bloomberg News vorliegt und auf einer Präsentation vor dem EZB-Rat am 21. März basiert. Der Rahmen für die so genannte Eurosystem-Abwicklungsliquidität” (Eurosystem Resolution Liquidity = ERL) definiert die Bedingungen, einschließlich einer weitreichenden Garantie zur Absicherung gegen Zentralbank-Verluste.