Ewald Nowotny: Österreichs Notenbank-Chef warnt vor Verlegung der Börsenaufsicht

In praktisch allen Staaten Europas sei die Notenbank in die Bankenaufsicht eingebunden. „Das ist ja eine der Lehren, die man gezogen hat aus der großen Finanzkrise vor zehn Jahren.“ Denn im Falle einer Krise wisse die Notenbank, die auch in die Rettung der Banken eingebunden ist, unmittelbar Bescheid über den Zustand von Banken. Sollte die Bankenaufsicht zur Finanzmarktaufsicht gehen, könnte die Notenbank in einem Krisenfall nicht so rasch reagieren.