Ex-Barclays-Chef Bob Diamond steigt bei Kepler Cheuvreux ein

27. Juni 2018 , aktualisiert 27. Juni 2018, 12:25 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Das Pariser Brokerhaus Kepler Cheuvreux will in den nächsten fünf Jahren an die Börse. Bei seinen Plänen bekommt es namhafte Unterstützung.