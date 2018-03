Ex-Barclays-Chef: Warum Topbanker Bob Diamond in Italien investiert

Das ist der Grund, warum einer der internationalen Top-Banker jetzt in Italien investiert. Bob Diamond, der Ex-Chef von Barclays, ist über seinen Fonds Atlas Merchant Capital mit 7,7 Prozent bei „Spaxs“ eingestiegen. Das vor kurzem gegründete Akquisitionszweckunternehmen nach dem Vorbild einer SPAC (Special-purpose acquisition company) ist dabei, an der Börse Geld aufzunehmen, um in Italien eine Bank für Mittelstandsfinanzierung zu kaufen. Es ist das erste SPAC in Italien überhaupt.