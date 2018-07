Experten rechneten mit Anstieg: Frankreichs Produktion sinkt überraschend

ParisDie Unternehmen in Frankreich haben ihre Produktion im Mai überraschend gedrosselt. Sie stellten 0,2 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet, nach minus 0,5 Prozent im April. Allein in der Industrie sank die Produktion im Mai um 0,6 Prozent.