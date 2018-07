Exporte Handelsüberschuss der EU-Länder mit den USA steigt erneut

16. Juli 2018 , aktualisiert 16. Juli 2018, 11:35 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Warenausfuhren in die USA aus Europa ziehen weiter an – und zwar stärker als in den Rest der Welt. Eine politische brisante Entwicklung.