EZB-Bankenaufsicht: Enria kritisiert: Viele Geldhäuser sind noch zu nachlässig bei faulen Krediten

„Die Mehrheit der Banken kommt nun weitgehend unseren Empfehlungen nach“, sagte der oberste EZB-Bankenaufseher, Andrea Enria, der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. „Aber etwa zwei von fünf Banken, das sind 40 Prozent, weisen erhebliche Lücken auf bei dem, was wir erwarten.“