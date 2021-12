EZB-Bankenaufsicht EZB-Bankenaufseher Enria mahnt Fortschritte bei Einlagensicherung an

„Ich glaube, dass die Politiker die positiven Auswirkungen eines stärker integrierten Bankensektors unterschätzen“, sagte Enria. „Schauen Sie sich die Vereinigten Staaten an, wo der Grad der privaten Risikoteilung weitaus höher ist. Banken, die im ganzen Land tätig sind, können einen Schock, der in einem Bundesstaat auftritt, mit den Gewinnen auffangen, die sie in anderen Bundesstaaten erzielt haben.“ Dazu komme, dass Kreditnehmer von niedrigeren Preisen profitierten würden - als Ergebnis des Wettbewerbs in einem vollständig integrierten, einheitlichen Bankenmarkt, führte Enria aus.