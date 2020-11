EZB-Bankenaufsicht: Geldhäuser müssen künftig Klimarisiken stärker beachten

Geldhäuser in der Euro-Zone müssen laut EZB-Bankenaufsicht schon bald Risiken aus dem Klimawandel für ihre Geschäfte stärker berücksichtigen. Anfang 2021 werde die Aufsicht mit den Instituten besprechen, ob ihre Praxis den Erwartungen entspricht und Verbesserungsmaßnahmen aufzeigen, kündigten die Kontrolleure am Mittwoch in einem Newsletter mit.