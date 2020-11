EZB-Bankenaufsicht: Geldhäuser sollten sich auf das Schlimmste vorbereiten

Vor allem ein Anstieg der faulen Kredite (NPL) in den Bankbilanzen könne zu einem Problem werden. „Falls sich unsere negativsten Schätzungen bewahrheiten, werden Banken einen erheblichen Umfang an NPLs in ihren Büchern haben.“ In manchen Fällen könne dies sogar bedeuten, dass sie keine Kredite mehr ausreichen können und die Erholung Wirtschaft nicht mehr unterstützen, warnte er.