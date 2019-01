 EZB-Chef: Mario Draghi rechnet für 2019 nicht mit Neuauflage der Anleihenkäufe

FrankfurtEZB-Präsident Mario Draghi hält die erneute Auflage von Anleihekäufen in diesem Jahr für wenig wahrscheinlich. „Natürlich, wenn die Dinge sehr schiefgehen, könnten wir immer noch andere Instrumente aus unserem Werkzeugkasten wiederauflegen“, sagte Draghi am Montag im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel auf eine entsprechende Frage zu den Wertpapierkäufen. Aktuell sei es aber unwahrscheinlich, dass solche Umstände in diesem Jahr eintreten werden.