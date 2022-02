EZB-Chefin: Lagarde will auf dem Weg zu einer Zinswende Flexibilität wahren

Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, will sich mit Blick auf eine Zinswende vorerst möglichst wenig in die Karten blicken lassen. „Mehr denn je“ gelte es angesichts der derzeitigen Unsicherheit, sich in der Geldpolitik Flexibilität und Optionen zu bewahren, betonte die Französin am Montag bei einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.