EZB-Chefvolkswirt Lane sieht die Euro-Wirtschaft an Wendepunkt zu raschem Wachstum

Die Wirtschaft im Euro-Raum erholt sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) zusehends von den Rückschlägen der Coronakrise. „Ich denke, wir sind jetzt im Mai und Juni an einem Wendepunkt“, sagte der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der französischen Tageszeitung „Le Monde“. „Von nun an wird die Wirtschaft schnell wachsen, jedoch von einem gedämpften Niveau ausgehend.“