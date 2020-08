EZB-Daten Kreditvergabe an Firmen zieht erneut an

Im Zuge der wirtschaftlichen Einschränkungen in Folge der Virus-Pandemie haben sich viele Unternehmen über Kredite vorsorglich mit Liquidität vollgesogen. Damit wollen sie sicherstellen, dass sie angesichts zum Teil massiver Geschäftseinbußen bei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht in Probleme geraten. Die EZB hat zur Stützung der Wirtschaft umfangreiche Hilfsprogramme aufgelegt. Dazu zählen unter anderem längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, in der Fachwelt „TLTRO III“ genannt, die für Banken mit sehr vorteilhaften Konditionen ausgestattet sind. Auf diese Weise pumpt sie die Institute mit Liquidität voll, damit diese auch in der Krise weiter Kredite an die Unternehmen vergeben.