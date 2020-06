EZB-Forderung: Banken sollen Kapitalpolster für Kreditvergabe nutzen

Die EZB fordert die Banken dazu auf, Kapitalpuffer in der Coronakrise zur Stabilisierung des Kreditgeschäfts zu nutzen. Der oberste EZB-Bankenaufseher Andrea Enria trat am Freitag in einer virtuellen Treffen mit Bankenvertretern Sorgen entgegen, die Notenbank werde ein rasche Auffüllung der Kapitalpolster fordern. „Ich möchte allen Beteiligten mitteilen, dass wir bemüht sind, einen wohldurchdachten und glaubwürdigen Weg zur Normalität zu weisen“, sagte der Italiener.