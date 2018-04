EZB-Kurs: Französische Notenbankchef sieht Risiken auf Weg zu strafferer Geldpolitik

New YorkDie EZB muss sich auf dem Weg zur Normalisierung ihrer lockeren Geldpolitik laut einem führenden Währungshüter auf Störfeuer einstellen. Der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau nannte am Mittwoch in New York „protektionistische Gefahren und ungünstige Wechselkursbewegungen“ als mögliche Risiken, zu denen sich auch plötzliche Marktkorrekturen gesellen könnten: „Wir sollten dieses Szenario gehäufter Risiken genau im Auge behalten, dessen Wahrscheinlichkeit sich zuletzt erhöht hat.“ Sollte es dazu kommen, würden sich auch die Konjunkturperspektiven für die Euro-Zone eintrüben. „Wir müssten unsere geldpolitische Haltung dann anpassen - abhängig davon, wie es sich letztlich auf die Inflationsaussichten auswirkt.“