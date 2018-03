EZB-Präsident: Draghi fordert Banken zum Abbau von Altlasten auf

FrankfurtEZB-Präsident Mario Draghi hat Banken im Euro-Raum aufgefordert, Altlasten aus der Finanz- und Wirtschaftskrise abzubauen. Insbesondere faule Kredite in den Bilanzen müssten verringert werden, erklärte Draghi im Jahresbericht der Bankenaufsicht, der am Montag veröffentlicht wurde. Auch sollten Institute Überkapazitäten und Kosten reduzieren und Geschäftsmodelle an neue Technologien anpassen. Die EZB ist seit Herbst 2014 zusätzlich für die Aufsicht über die größten Geldhäuser im Währungsraum zuständig.