EZB-Präsident: Inflation in Euro-Zone nähert sich laut Mario Draghi immer mehr dem EZB-Ziel

Draghi erneuerte vor den Abgeordneten zudem sein Plädoyer für die Einführung einer gemeinsamen europäischen Sicherung von Spareinlangen (Edis). Diese würde in Krisen den Druck von den Geldhäusern nehmen. In Deutschland wird Edis wegen der hohen Bestände von faulen Krediten in den Bilanzen einiger südeuropäischer Banken aber nach wie vor sehr kritisch gesehen.