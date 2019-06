EZB-Präsidentschaft: Macron weicht Frage aus, ob er Weidmann als EZB-Präsident unterstützen werde

In Bezug darauf sagte Macron am Freitag in Brüssel zu Journalisten, er sei wirklich sehr froh, dass EZB-Ratsmitglieder, die stark gegen OMT gewesen seien, sich nachträglich zu dessen Sicht bekennen würden und fügte scherzhaft hinzu: „Ich denke, das bedeutet, dass wir alle Gutes in uns haben und alle bessere Menschen werden können. Es gibt daher Gründe, optimistisch zu sein hinsichtlich der menschlichen Natur.“ Macron wollte sich nicht dazu äußern, ob er eine Kandidatur Weidmanns unterstützen werde.