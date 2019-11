EZB-Protokoll Euro-Wächter rufen nach jüngstem Streit zur Einigkeit auf

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) wollen nach dem internen Streit über das jüngste Stützungspaket für die Wirtschaft wieder stärker auf Geschlossenheit achten. Auf ihrer Zinssitzung im Oktober wurde nachdrücklich zur Einigkeit des EZB-Rats aufgerufen, wie aus dem Protokoll des Treffens am 24. Oktober hervorgeht, das die EZB am Donnerstag veröffentlichte. Zwar unterstrichen die Währungshüter dort, dass eine offene Debatte notwendig und legitim sei. Zugleich sei es wichtig, sich vereint hinter die Entschlossenheit des EZB-Rats zu stellen, die Inflation in Richtung der Zielmarke von knapp zwei Prozent zu bewegen.