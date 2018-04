EZB-Protokoll: Geldpolitiker fürchten Vertrauensverlust im Falle eines Handelskriegs

FrankfurtDer Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) betrachtet den drohenden weltweiten Handelskrieg und damit steigende Zölle als ernsthaftes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Ratssitzung im März hervor. Die Stimmungslage ähnelt damit der in der US-Notenbank, die am Vortag ihr Sitzungsprotokoll veröffentlicht hatte.