EZB-Ratsmitglied: Holzmann für zwei Zinserhöhungen 2022 – Erste schon im Sommer

EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann kann sich angesichts der hohen Inflation zwei Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) noch in diesem Jahr vorstellen. Der Ausstieg aus der Negativzins-Ära wäre ein wichtiges Signal an die Bevölkerung und die Marktteilnehmer, sagte der österreichische Notenbankchef in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der „NZZ“.