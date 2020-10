EZB-Ratsmitglied: Spaniens Notenbankchef hält Aufstockung der EZB-Anleihenkäufe für möglich

Angesichts der Coronakrise könnte die EZB laut Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos neue Stützungsschritte für die Wirtschaft beschließen. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir, abhängig von der Entwicklung der konjunkturellen Lage und des Inflationsausblicks, sogar das Anleihenkaufprogramm aufstocken oder verlängern müssen“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag im spanischen Parlament. Zuletzt waren in Europa die Infektionen in vielen Euro-Ländern wieder gestiegen. Spanien zählt zu den Staaten, die besonders stark betroffen sind.