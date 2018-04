EZB-Sitzung: Die 4 wichtigsten Punkte beim Auftritt von EZB-Präsident Draghi

Momentan liegt die Preissteigerung mit 1,3 Prozent im März aber noch deutlich darunter. Die Nettoanleihekäufe sind aktuell bis September befristet. Konkrete Beschlüsse dazu werden am Donnerstag allerdings noch nicht erwartet. Hier dürften die Ratstreffen am 14. Juni in Riga und am 26. Juli in Frankfurt entscheidend werden.