EZB-Studie: Weniger Banken und weniger Banker in Europa

Wie vergleichsweise zerklüftet der deutsche Markt mit seinem Drei-Säulen-System aus privaten, öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Banken ist, belegt eine weitere Zahl: Gemessen am Bilanzvolumen kommen die fünf größten Institute zusammen gerade einmal auf einen Marktanteil von 29,1 Prozent. In anderen EU-Staaten wie Frankreich (47,8 Prozent) oder Spanien (68,5 Prozent) ist dieser Wert deutlich höher. In Griechenland liegt der Anteil der Top fünf an den Gesamtaktiva der Banken sogar bei fast 97 Prozent.