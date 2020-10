EZB-Umfrage: Banken erwarten anziehende Kreditnachfrage zum Jahresende

Angesichts der Coronakrise hat die Nachfrage nach Firmenkrediten in der Euro-Zone im Sommer nachgelassen. Der Liquiditätsbedarf der Unternehmen sei nicht mehr so groß wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr gewesen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter 143 Banken mit.