EZB-Umfrage: Banken verschärfen die Richtlinien für Firmenkredite

Auch in Deutschland verschärften die Kreditinstitute in den ersten drei Monaten ihre Vergabe-Richtlinien für Firmendarlehen. „Als Hauptgrund gaben die Banken ein nach ihrer Einschätzung erhöhtes Kreditrisiko an“, erklärte die Bundesbank. Anders als im gesamten Euro-Raum planen die Geldhäuser in Deutschland allerdings für das zweite Quartal keine Verschärfung ihrer Standards im Firmenkreditgeschäft.