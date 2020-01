EZB: Wachstum der Firmenkredite im Euro-Raum auf niedrigstem Stand seit zwei Jahren

Die Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum hat zum Jahresende angesichts der eingetrübten Konjunktur weiter an Schwung verloren. Im Dezember reichten Banken zwar 3,2 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das ist jedoch der niedrigste Wert seit zwei Jahren. Im November hatte das Plus noch bei 3,4 Prozent gelegen, im Oktober bei 3,8 Prozent.