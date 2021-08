EZB: Weiterer Störfall beim EZB-Zahlungssystem Target2

Ein EZB-Sprecher erklärte dazu am Dienstag, es sei technisch nicht möglich anzugeben, wie viele Nutzer betroffen gewesen seien. „Es ist wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl an Teilnehmern.“ Bereits am Montag hatte die Euro-Notenbank mitgeteilt, die Abwicklung von Zahlungen sowie Nebensysteme seien von der Störung nicht betroffen gewesen.