Facebook-Mutterkonzern: Meta bildet Team gegen Desinformation per KI

Vor den Europawahlen im Juni will der Facebook-Mutterkonzern Meta mit einem Spezialistenteam gegen Falschinformationen und den Missbrauch Künstlicher Intelligenz (KI) vorgehen. „Wir setzen unser Elections Operations Center ein, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen und in Echtzeit Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, schrieb Marco Pancini, der die Beziehungen des US-Konzerns zur Europäischen Union (EU) verantwortet, in einem Blog-Beitrag am Montag. Die Gruppe sei mit Experten aus verschiedenen Bereichen besetzt.