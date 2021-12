Fahrzeugsicherheit: Null Sterne im NCAP-Crashtest: Elektroauto Renault Zoe erhält schlechteste Note

Renaults Zoe-Modell war von Jahresbeginn bis Oktober das am dritthäufigsten verkaufte reine E-Auto in Europa, nach dem Model 3 von Tesla und dem ID.3 von Volkswagen. Elf Fahrzeuge wurden in der letzten Testrunde diesen Jahres von der Euro NCAP auf ihre Sicherheit getestet. Eine Reihe von Autos erhielt fünf Sterne, darunter das E-Auto iX von BMW, der ebenfalls elektrische EQS von Daimler, der Qashqai von Nissan und der Caddy von Volkswagen. Autos von Tesla waren nicht dabei.