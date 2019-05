Fake News: EU sieht sich besser geschützt gegen Desinformationskampagnen

Bei der Abwehr von Cyberangriffen aus Russland während der Europa-Wahl wird die EU auch von der Nato unterstützt. „Wir wissen, dass sich Russland durch Falschinformationen und Cyberangriffe gezielt in unsere Demokratien einmischt. Das gilt insbesondere bei Wahlen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg der „Welt am Sonntag“. Die Allianz arbeite in dieser Frage eng mit der EU zusammen.