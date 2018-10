Fall Chaschoggi: IWF-Chefin Lagarde sagt Teilnahme an Investorenkonferenz in Riad ab

WashingtonAuch IWF-Chefin Christine Lagarde hat die Teilnahme an einer internationalen Investorenkonferenz in Saudi-Arabien abgesagt. Lagarde habe ihre Reise in den Nahen Osten verschoben, bei der auch ein Besuch der Konferenz in Riad geplant war, teilte der Internationale Währungsfonds am Dienstagabend mit. Gründe dafür nannte der IWF nicht.