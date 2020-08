Fall Wirecard : Ministerium stellt Aktiengeschäfte von Bafin-Mitarbeitern nicht infrage

Das Bundesfinanzministerium stört sich nicht an den jüngst bekanntgewordenen Wirecard-Aktiengeschäften von Mitarbeitern der Finanzaufsicht Bafin. „Es gibt hier ein umfassendes Kontrollsystem“, sagte ein Sprecher des Ministeriums, das der Bonner Behörde überstellt ist, am Freitag in Berlin. Dadurch werde gewährleistet, dass keine Insider-Informationen für Aktien-Transaktionen genutzt werden könnten. Das interne Kontrollsystem sei „streng und angemessen“. Aktiengeschäfte müssten Vorgesetzten stets offengelegt werden.