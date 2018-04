„Fat Finger“: Die Deutsche Bank ist kein Einzelfall – die skurrilsten Pannen bei Finanztransaktionen

DüsseldorfEinmal mehr ist die Deutsche Bank wegen eines „Fat-Finger-Fehlers“ in der Kritik. So werden in der Finanzbranche falsche Eingaben am Computer genannt, Vertipper sozusagen. Deutschlands größtes Finanzinstitut überwies im vergangenen Monat im Rahmen seines täglichen Handels mit Derivaten versehentlich 28 Milliarden Euro auf ein Konto bei der Frankfurter Derivatebörse European Exchange (Eurex).