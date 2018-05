Faule Kredite abgebaut: Krisenbank Monte dei Paschi macht wieder Gewinn

Monte Paschi war unter anderem wegen eines Bergs an faulen Krediten in Schieflage geraten und musste vom Staat mit einem acht Milliarden Euro schweren Rettungspaket vor dem Kollaps bewahrt werden. Erst am Donnerstag brachte das Institut aus der Toskana den Verkauf eines 24 Milliarden Euro schweren Pakets an faulen Krediten unter Dach und Fach. Doch immer noch gelten fast ein Fünftel der Darlehen als notleidend - bei der Großbank Intesa Sanpaolo, die in dieser Hinsicht unter den italienischen Geldhäusern am Besten dasteht, sind es sechs Prozent.