Faule Kredite: EZB-Notenbanker plädiert für Beteiligung von Privatinvestoren an staatlichen Bad Banks

In Europa werde über Initiativen zur Errichtung oder Verbesserung von solchen Zweckgesellschaften beraten, sagte das EZB-Ratsmitglied am Donnerstag in Rom auf einer Online-Veranstaltung. Visco sprach sich dabei für Vorschläge aus, die auch eine Beteiligung privater Investoren am Kapital solcher Gesellschaften vorsehen.