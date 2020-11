Faule Kredite: Volksbanken erwarten schwere Corona-Schäden in der Finanzbranche

Die Volksbanken in Deutschland warnen vor erheblichen Belastungen für die Finanzbranche nach dem Auslaufen der staatlichen Corona-Hilfen für Unternehmen und dem Ende der regulatorischen Erleichterungen. 58 Prozent der befragten Volks- und Raiffeisenbanken erwarten für die Banken große Spätfolgen, weitere zwölf Prozent sogar sehr große Spätfolgen, wie eine Reuters am Montag vorliegende Umfrage des Genossenschaftsverbands unter seinen Mitgliedsinstituten in 14 Bundesländern ergab.