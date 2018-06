Fed-Chef Dudley: US-Haushaltspolitik beeinflusst Zinspolitik bis 2020

New YorkDie Haushaltspolitik von US-Präsident Donald Trump beeinflusst nach Einschätzung des Chefs der New Yorker Fed die US-Notenbank bis 2020. Die Währungshüter müssten möglicherweise ihre Zinsen bis dann anheben, um auf das „nicht nachhaltige“ Defizit zu reagieren, sagte William Dudley am Freitag an seinem letzten Arbeitstag. Wegen der derzeit niedrigen Arbeitslosigkeit müssten zudem die Zinsen etwas über das neutrale Niveau steigen. „Dieser Schritt wird letztlich zu einer leicht angespannten Geldpolitik führen.“