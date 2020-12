Fed kauft weiter Anleihen US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Der Leitzins bleibt in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent und die milliardenschweren Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur gehen weiter, wie die Fed am Mittwoch mitteilte. Die Notenbank kündigte aber an, die Käufe fortzusetzen, bis am US-Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung herrscht.