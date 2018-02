Fed-Protokolle: US-Notenbank setzt starke Signale für Zinserhöhung im März

Die Notenbank hat signalisiert, dass 2018 drei Schritte nach oben folgen könnten. Laut Währungshüter Patrick Harker kann die Fed 2018 mit zwei Zinserhöhungen auskommen und müsste die Zügel damit nicht so straff anziehen wie bislang signalisiert. Zwei Schritte nach oben seien „wahrscheinlich angebracht“, sagte der Chef des Fed-Ablegers Philadelphia am Mittwoch laut Redemanuskript in einem Vortrag in St. Louis. Er sei aber offen für weitere Anhebungen, falls diese notwendig werden sollten.