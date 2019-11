Fed-Protokolle: US-Notenbank signalisiert Atempause bei Zinssenkungen

Die US-Notenbank Fed hat nach drei Zinssenkungen in diesem Jahr für Dezember den Beginn einer Ruhephase signalisiert. Zwei Währungshüter wollten in den Begleittext zum jüngsten Zinsentscheid von Ende Oktober hineinschreiben lassen, dass eine weitere Senkung nur bei einbrechendem Wirtschaftswachstum in Frage komme.