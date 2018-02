Fed-Protokolle: US-Notenbank stellt sich auf weitere Zinsschritte ein

Die Sitzung fand eine Woche vor der überraschenden Korrektur an den Märkten statt. Erst am 26. Januar hatten die Aktienmärkte einen neuen Höchststand erreicht. „Eine Mehrheit der Teilnehmer gab an, dass mit den gestiegenen Erwartungen für das Wirtschaftswachstum auch die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres graduelles Anziehen der Geldpolitik steigt“, heißt es in dem Protokoll.