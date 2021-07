Fed-Protokolle: US-Notenbank will Pläne für ein Herunterfahren der Konjunkturhilfen schmieden

Angesichts des Booms nach der Corona-Krise kommt in der US-Notenbank Fed eine Debatte über ein künftiges Herunterfahren der Konjunkturhilfen in Gang. Die Währungshüter halten es im Sinne „einer umsichtigen Planung“ für wichtig, sich dafür gut zu positionieren, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung vom Juni hervorgeht. Dies gelte beispielsweise für den Fall, dass sich die Fed den Zielen des Programms schneller nähern sollte als gedacht.