Fed-Protokolle: US-Notenbanker haben Für und Wider einer Kontrolle der Zinskurve diskutiert

Die US-Notenbank Fed will alle Hebel gegen die Coronakrise in Bewegung setzen und diskutiert dabei auch über eine Kontrolle der Zinskurve. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung der Fed vom Juni hervorgeht, wurde das Für und Wider einer solchen Modells eingehend erörtert, das beispielsweise in Japan und Australien praktiziert wird.