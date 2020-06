Fed: US-Notenbank berät über weitere Schritte in Coronakrise

Trotz des jüngsten Jobaufbaus erinnert die Arbeitslosenquote von 13,3 Prozent noch immer an die Zeiten der großen Depression in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Für Mittwoch erwartet Heck-Parsch allerdings keine großen Ankündigungen: „Durch ihre zahlreichen Programme stellt die Notenbank bereits jetzt beispiellose Summen an Liquidität zur Verfügung und kann unlimitierte Programme ohne große Ankündigung dynamisch steuern.“ Notenbankchef Jerome Powell hat versichert, die Fed könne die Wirtschaft so lange wie nötig stützen.