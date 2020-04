Fed US-Notenbank weitet Krisen-Kreditprogramm für Unternehmen aus

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erweitert ihr Kreditprogramm zur Stützung kleinerer und mittlerer Unternehmen in der Corona-Krise. Die Kredite können jetzt auch Firmen mit bis zu 15.000 Mitarbeitern oder bis zu einem Jahresumsatz von fünf Milliarden US-Dollar in Anspruch nehmen, wie die Fed am Donnerstag in Washington mitteilte.