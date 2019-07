Fed: US-Notenbanker Williams für vorbeugende Maßnahmen bei Zinspolitik

New YorkDer einflussreiche Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, hat sich bei der Steuerung der Zinspolitik für vorbeugende Maßnahmen ausgesprochen. Es sei besser, vorsorglich zu agieren als zu warten, bis es zu möglichen wirtschaftlichen Problemen komme, sagte Williams am Donnerstag. Eine schnelle Zinssenkung angesichts ungünstiger konjunktureller Bedingungen und ein niedriger Leitzins für einen längeren Zeitraum dürften die Wirtschaft vor einer zu geringen Inflation schützen. Die Finanzmärkte interpretierten seine Aussagen als ein starkes Argument für eine schnelle Zinssenkung noch in diesem Monat.